Великолучане посетили «Школу партизанского мастерства» в Себежском районе

20:19, 24 октября 2026, ПАИ

Экскурсия для учеников школы №1 Великих Лук прошла в экспозиционно-выставочном пространстве «Школа партизанского мастерства» в деревне Жуки нацпарка «Себежский». Об этом пишет газета «Призыв».

В школе действует музей истории, руководитель которого Екатерина Степанова дала высокую оценку работе пространства и рассказала о том, что великолучане также чтут память героев-партизан, в частности Владимира Ивановича Марго.

Экскурсия по объектам партизанского лагеря - землянкам, штабной, жилой, оружейной, медсанчасти завершилась прохождением полосы препятствий и ознакомлением с нормами ГТО.



Фото: Татьяна Иванова



Фото: Татьяна Иванова



Фото: Татьяна Иванова



Фото: Татьяна Иванова



Фото: Татьяна Иванова



Фото: Татьяна Иванова











Также для ребят, родителей и педагогов работала полевая кухня - горячая каша с тушёнкой, ароматный чай, приготовленные на костре.

По итогам экскурсии школьники должны будут заполнить «Дневник юного партизана пятой Калининской бригады Коли Капитонова», который содержит самые различные вопросы, касающиеся обустройства и деятельности партизанского лагеря.