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Общество

Эксперт назвал скрытые причины высоких счетов за воду

Высокие платежи за водоснабжение не всегда являются следствием активного использования бытовой техники или частого принятия душа. Часто причина кроется в незаметных неисправностях сантехники и бытовых привычках. Об этом рассказал руководитель службы клиентского сервиса «Компании РМС» Иван Хорошев, пишет «Лента.ру».

Фото: ПАИ

По словам эксперта, одна из самых распространённых проблем – подтекающий смеситель. Даже едва заметная постоянная течь со временем накапливается в значительные объёмы воды.

Ещё одна частая причина лишних расходов – неисправный сливной бачок унитаза. Вода может уходить тонкой струёй, которую сложно заметить. По данным Роспотребнадзора, такой дефект приводит к потере до 260 литров воды в сутки. Проверить исправность бачка поможет пищевой краситель, посоветовал Иван Хорошев.

Также счета увеличивает сантехника с высоким расходом воды. Специалист советует установить водосберегающие аэраторы и двухрежимный слив унитаза, а также пересмотреть повседневные привычки: вода часто уходит впустую во время чистки зубов, бритья или намыливания посуды.

Иван Хорошев подчеркнул, что сокращение времени бесполезного протока всего на две минуты в день позволит сэкономить примерно 600 литров в месяц.

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