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Общество

Замглавы Пскова Владимир Воробьев поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны с юбилеем

Сегодня, 21 февраля, замглавы Пскова Владимир Воробьев поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла - Владимира Костылева и Валентину Петрову с 90-летним юбилеем. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Вы относитесь к плеяде настоящих героев, которым довелось пережить суровые годы Великой Отечественной войны, вынеся на своих плечах все тяготы военного времени. Ваша неиссякаемая любовь к жизни, трудолюбие, вера в будущее давали вам силы преодолеть любые невзгоды. Несмотря на все трудные испытания, вы сохранили веру в добро и справедливость. Ваша жизнь будет всегда служить для нас и для будущих поколений примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Низкий поклон вам за многолетний и добросовестный труд на благо Отчизны», - сказал в поздравительном слове Владимир Воробьев.

Заместитель руководителя муниципалитета пожелал именинникам здоровья, бодрости духа, поддержки родных и близких и вручил поздравительные открытки от президента России Владимира Путина, приветственные адреса от главы Пскова Ивана Цецерского, подарки и цветы.

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