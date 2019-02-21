Выпечкой угостили детей геронтоволонтеры Псковского Красного Креста

21:23, 21 февраля 2019, ПАИ

В канун Дня защитника Отечества геронтоволонтеры проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» встретились с учащимися 8 класса средней общеобразовательной школы №47 города Пскова в специально созданном модульном «мини-кафе» Красного Креста. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского Красного Креста, геронтоволонтеры испекли пирожки и булочки на современном оборудовании мини-кафе и угощали детей свежеиспечённой выпечкой и чаем.

В начале встречи сотрудники проекта познакомили детей с Центром помощью и досуга, созданном в рамках проекта и рассказали о его мероприятиях, проводимых для пожилых людей – детей войны. Молодым людям рассказали об образовании Российского Красного Креста и о благотворительной деятельности организации, которую Красный Крест проводит уже более 150 лет.

Пожилые участники проекта Фаина Хаипова, Любовь Фёдорова и Евгения Цуканова рассказали о том, кем они работали, где жили и учились. Но, помимо этого, ребят интересовали военные и послевоенные годы. В конце встречи дети поблагодарили геронтоволонтёров за интересную беседу и вкусные угощения и пообещали вернуться уже со своими блюдами.

Напомним, что встреча-угощение в клубе «Здоровое питание» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.