0
22:59
Встреча с полицейскими и ветеранами прошла в ПсковГУ
22:19
Акция «Вторая жизнь вещам» стартовала в Пскове
21:23
Выпечкой угостили детей геронтоволонтеры Псковского Красного Креста
20:23
Михаил Ведерников почтил память псковских бойцов, погибших под Харсеноем
19:30
Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова прошли среди полицейских в Пскове
18:23
Дежурный по части
17:59
В гостях у войск дяди Васи: ПАИ-live с Рафиком Осипяном
Еще новости
Общество

Выпечкой угостили детей геронтоволонтеры Псковского Красного Креста

В канун Дня защитника Отечества геронтоволонтеры проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» встретились с учащимися 8 класса средней общеобразовательной школы №47 города Пскова в специально созданном модульном «мини-кафе» Красного Креста. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского Красного Креста, геронтоволонтеры испекли пирожки и булочки на современном оборудовании мини-кафе и угощали детей свежеиспечённой выпечкой и чаем.

В начале встречи сотрудники проекта познакомили детей с Центром помощью и досуга, созданном в рамках проекта и рассказали о его мероприятиях, проводимых для пожилых людей – детей войны. Молодым людям рассказали об образовании Российского Красного Креста и о благотворительной деятельности организации, которую Красный Крест проводит уже более 150 лет.

Пожилые участники проекта Фаина Хаипова, Любовь Фёдорова и Евгения Цуканова рассказали о том, кем они работали, где жили и учились. Но, помимо этого, ребят интересовали военные и послевоенные годы. В конце встречи дети поблагодарили геронтоволонтёров за интересную беседу и вкусные угощения и пообещали вернуться уже со своими блюдами.

Напомним, что встреча-угощение в клубе «Здоровое питание» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Встреча с полицейскими и ветеранами прошла в ПсковГУ
21 февраля 2019
Встреча с полицейскими и ветеранами прошла в ПсковГУ
Акция «Вторая жизнь вещам» стартовала в Пскове
21 февраля 2019
Акция «Вторая жизнь вещам» стартовала в Пскове
Выпечкой угостили детей геронтоволонтеры Псковского Красного Креста
21 февраля 2019
Выпечкой угостили детей геронтоволонтеры Псковского Красного Креста
Михаил Ведерников почтил память псковских бойцов, погибших под Харсеноем
21 февраля 2019
Михаил Ведерников почтил память псковских бойцов, погибших под Харсеноем
Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова прошли среди полицейских в Пскове
21 февраля 2019
Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова прошли среди полицейских в Пскове
В гостях у войск дяди Васи: ПАИ-live с Рафиком Осипяном
21 февраля 2019
В гостях у войск дяди Васи: ПАИ-live с Рафиком Осипяном
«Привет, ивент!» - 21 февраля (ЗВУК)
21 февраля 2019
«Привет, ивент!» - 21 февраля (ЗВУК)
Виктор Гречин о послании президента: Мы должны есть то, что производится на нашей территории
21 февраля 2019
Виктор Гречин о послании президента: Мы должны есть то, что производится на нашей территории 3

Идет загрузка...