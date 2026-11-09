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Общество

«Детская деревня – SOS Псков» даёт нуждающимся мамам временную регистрацию на три месяца

«Детская деревня – SOS Псков» помогает молодым мамам из числа детей-сирот решать проблему отсутствия регистрации, из-за которой они не могут оформить пособия на ребёнка и заключить договор найма жилья. Об этом рассказал директор организации Игорь Соловьёв на брифинге в медиацентре ПАИ, приуроченном ко Дню сирот.

Игорь Соловьёв. Фото: ПАИ

«Были такие случаи, когда у молодой мамы нет вообще нигде регистрации. Тогда, соответственно, возникает вопрос получения пособий на ребёнка, который родился. И это очень важная проблема, которую мы стараемся решать», – сказал он.

По его словам, такие мамы могут получить регистрацию по месту пребывания в детской деревне на три месяца. «За эти три месяца можно успеть сделать очень важные дела, получить пособия на ребёнка, вообще просто где-то зарегистрироваться, потому что человек не может заключить без регистрации никакой договор. Даже договор найма жилья требует регистрации», – пояснил Игорь Соловьёв.

Он отметил, что эта помощь особенно важна для мам, у которых нет собственного жилья и родственников, готовых поддержать.

Инга Матвеева. Фото: ПАИ

Заместитель директора по профилактике социального сиротства и укреплению семьи Инга Матвеева добавила, что в программе семьи получают комплексное социальное сопровождение, включая социально-экономическую, психологическую и юридическую помощь, в том числе по вопросам регистрации ребёнка и восстановления документов, а также размещение в доме кризисного размещения при необходимости.

Сопровождение строится по технологии кейс-менеджмента: специалист собирает информацию о ресурсах и возможностях семьи и составляет индивидуальный план. Программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи работает в Псковской области с 2008 года. По данным организации, более 90 % семей, с которыми она работает, преодолевают кризис и становятся самостоятельнее.

Фото: ПАИ

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