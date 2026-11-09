Эксперт объяснил, как отказаться от навязанных услуг банка

17:42, 09 ноября 2026, ПАИ

От навязанных услуг банка можно отказаться: по закону обязательной является только страховка заложенного имущества – квартиры или дома при оформлении ипотеки. Об этом рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Любые другие полисы и дополнительные услуги приобретаются только по желанию клиента, и он может от них отказаться.

Если кредитор не согласен вернуть деньги, занижает сумму возврата или подключил услугу без согласия клиента, это нарушение прав. В таком случае нужно подать в банк письменную жалобу способом, который предусмотрен договором: лично в отделении, по электронной почте или в чате банковского приложения.

Если через 15 рабочих дней проблема не решится, жалобу направляют в интернет-приёмную Банка России. К обращению нужно приложить копию претензии, которую направляли в банк.