ФАС предложила изменить требования к банкам

10:52, 22 февраля 2019, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить требования для допуска банков к выдаче гарантий или размещению бюджетных средств. Как пишет газета «Известия» в службе, соответствующее обращение направлено в Минфин.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в случае принятия нового законопроекта, банки будут оценивать на основании кредитных рейтингов. В настоящее время учитываются величина банковского капитала и участие в финансовой структуре государства.

Несмотря на то, что утверждение минимального размера капитала призвано защищать права кредиторов, при оценке надежности банков этот показатель не является ключевым, считают в международной юрфирме «Ильяшев и партнеры». Там напомнили о санации в 2017 году входившей в топ-10 кредитной организации «ФК Открытие». Эксперты полагают, что мера позволит повысить конкурентоспособность и качество услуг небольших кредиторов с эффективной бизнес-моделью. По приблизительным подсчетам, это одна четвертая от общего числа действующих в стране банков.