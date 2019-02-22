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Общество

Лучшего свадебного фотографа в четвёртый раз выберут в Псковской области

В Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа. Первыми обладателями этого титула стали Яна Жаринцова, Элеонора Миллер, Олег Иванов, сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса в редакции издания «Комсомольская правда – Псков».

«Мы приглашаем к участию фотографов, которые своими работами создают атмосферу сказки, умеют передавать чувства и эмоции в застывших на первый взгляд кадрах. Не важно, живет ли этот мастер сейчас в Псковской области или переехал в другие города, главное, чтобы его биография была так или иначе связана с нашим регионом», - пояснила главный редактор издания Ирина Потапова.

Прием работ стартовал 21 февраля, а завершится в 16:00 7 марта, именно в этот день начнется читательское голосование за самые яркие снимки.

Традиционно каждый мастер может представить на конкурс до 3-х фотографий, однако они не будут подписаны. Пользователи будут оценивать не столько имя, сколько сам кадр, пару на фото, детали. Баллы за снимки суммироваться не будут.

«Но не только читатели выберут достойного. К работе присоединится судейская коллегия. В ее состав вошли фотограф Михаил Глущенко, дизайнер Кирилл Гавриленко, технический редактор псковского глянцевого журнала «Свадебный переполох» Юлия Сурикова, - отметила Ирина Потапова. – Каждый член жюри сможет отдать 1 голос за три выбранных им снимка, и каждый голос эксперта будет приравнен к 30 голосам читателей».

Как и в прежние годы, обладатель титула «Лучший свадебный фотограф» получит приглашение на выставку «Свадьба EXPO», где ему вручат диплом и сертификат на размещение материалов о нем и его работах на страницах журнала «Свадебный переполох». В свежем номере этого издания появится интервью с мастером. Это позволит рассказать о себе, своих привычках и требованиях в организации съемочного процесса, о секретах фотосессии. Традиционно фотографы в такой публикации не просто знакомят со своими снимками, но и дают советы будущим молодоженам, как выбирать фотографа, что стоит проговорить заранее, еще до самой свадьбы, какие снимки можно сделать в преддверии дня бракосочетания или венчания.

Награждение состоится на выставке «Свадьба EXPO», которая пройдет в Пскове 23-24 марта 2019 года.

С положением конкурса и требованиям к снимкам можно познакомиться здесь

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