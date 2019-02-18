65-летнего великолучанина разыскивает полиция

19:30, 22 февраля 2019, ПАИ

Великолукские полицейские разыскивают 65-летнего без вести пропавшего Владимира Уткина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, он проживал в Великих Луках в квартире по улице Энгельса, покинул место жительства 27 апреля 2017 года и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться в ОМВД России Великих Лук по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.