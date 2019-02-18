Пожарные гидранты и водоёмы в Пустошке оказались непригодными для использования при тушении возгораний

12:49, 22 февраля 2019, ПАИ

Администрация Пустошки не обеспечила надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения (гидрантов), сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета по итогам прошедшей проверки.

23 января при тушении пожара в магазине «Удачная покупка» выяснилось, что ближайший гидрант был занесен снегом. При тушении возгорания 7 февраля в гараже установлено, что ближайший гидрант также занесен снегом. Этот факт не позволил вовремя его обнаружить и своевременно потушить огонь.

Во время проверки также установлено, что из 10 пожарных водоемов в Пустошке ни один не пригоден для забора воды в зимний период, так как рядом нет необходимых подъездов, очищенных от снега.

В адрес главы администрации городского поселения направлено представление об устранении выявленных нарушений закона, материал проверки направлен в контролирующий орган для решения вопроса о привлечении должностного лица к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.