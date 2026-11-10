Конфликт во время застолья в Великих Луках закончился смертью

17:31, 10 ноября 2026, ПАИ

В Великих Луках 37-летнему местному жителю предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть человека. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управлении СК России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 30 октября 2026 года в одной из квартир двое мужчин распивали спиртные напитки. Между ними произошёл конфликт, во время которого обвиняемый избил собутыльника. В результате полученной черепно-мозговой травмы пострадавший скончался. Его тело обнаружили 1 ноября возле одного из городских автосервисов.

По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время следователи проводят необходимые действия для сбора и закрепления доказательств.

Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 111 УК РФ.