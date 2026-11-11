Новая «Лада Нива Тревел» вспыхнула в Псковском районе

09:50, 11 ноября 2026, ПАИ

За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области трижды выезжали на тушение техногенных пожаров. Возгорания произошли в Великих Луках, Псковском и Усвятском районах. Об этом сообщили ПАИ в региональном управлении МЧС России.

Первый вызов поступил в 15:05 с улицы Жукова в Великих Луках. Там полностью сгорел скутер. Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования транспортного средства. На месте работали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.

В 17:59 пожарные выехали в СНТ «Железнодорожник» Псковского района, где загорелся автомобиль «Лада Нива Тревел» 2024 года выпуска. Предположительно, причиной стало короткое замыкание в электрооборудовании и сетях машины. К тушению привлекались пять специалистов и две единицы техники.

Ещё одно возгорание произошло ночью. В 1:31 поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении размером 5 на 9 метров в деревне Цыгановы Нивы Усвятского района. Огонь повредил кровлю и наружную стену здания. Предварительная причина – короткое замыкание в электрооборудовании и сетях. Пожар ликвидировали четыре специалиста МЧС России с помощью двух единиц техники.