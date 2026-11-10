Три кражи в одном магазине: псковичи попались на воровстве креветок, салата и джина

16:48, 10 ноября 2026, ПАИ

Серию краж в магазине пресекли сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

9 ноября около 17:00 сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал тревоги из магазина на улице Труда в Пскове. Прибыв на место, росгвардейцы задержали 17-летнюю девушку, которая украла крабовые палочки, жевательную резинку и салат оливье.

Около 19:00 в этом же магазине сотрудники ведомства задержали 18-летнюю девушку, укравшую креветки и хот-дог.

Также 10 ноября около 06:00 в том же магазине задержали 32-летнего мужчину. Он подозревается в краже двух бутылок джина и конфет.

По данным фактам проводятся проверки.