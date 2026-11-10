В Великих Луках задержали мужчину, напавшего на врача скорой помощи
Мужчину, напавшего на врача бригады скорой помощи в Великих Луках, задержали и привлекли к ответственности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали нападавшего и доставили в отдел полиции.
В рамках разбирательства на мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
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