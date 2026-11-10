Пропавшую три дня назад женщину разыскивают в Псковской области

17:47, 10 ноября 2026, ПАИ

Пропавшую 49-летнюю Татьяну Степанову разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Женщина проживает в Острове и в деревне Демешкино Островского района. 7 ноября она вышла из дома и не вернулась.

Ростом пропавшая 185 сантиметров, худощавого телосложения, у неё тёмные волосы и светло-карие глаза.

Женщина была одета в тёмную куртку, зелёные сапоги и чёрную кепку. С собой у неё белое ведро и сумка.