Жителя Великих Лук будут судить за нападение на сожителя бывшей жены

10:45, 11 ноября 2026, ПАИ

В Великих Луках перед судом предстанет местный житель, ударивший бутылкой по голове сожителя своей бывшей жены. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в конце мая в одном из городских домов мужчина приревновал свою сожительницу к бывшему мужу. Во время конфликта бывший муж взял бутылку водки и ударил ею по голове ревнивца.

Из-за полученных травм потерпевший обратился в медучреждение.

Прокурор Великих Лук утвердил обвинительный акт в отношении местного жителя по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе лишение свободы на срок до двух лет.