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Происшествия

Житель Печор случайно убил оппонента

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности поступило в Печорский районный суд. Обвиняемым проходит местный житель. По версии обвинения, во время ссоры возле развлекательного заведения он ударил другого мужчину, который упал и получил смертельную травму головы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Инцидент произошёл в августе 2026 года в Печорах. Как следует из материалов дела, после удара обвиняемого потерпевший потерял равновесие и упал на тротуарную плитку, ударившись головой.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина впоследствии скончался в лечебном учреждении.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Судебное заседание назначено на 10:00 18 ноября.

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