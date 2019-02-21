Пять псковских старшеклассников получили сертификаты участников интернет-олимпиады ЦИК России по избирательному праву

12:34, 22 февраля 2019, ПАИ

В Избирательной комиссии Псковской области вручили сертификаты участникам Всероссийской интернет-олимпиаде по избирательному праву и процессу среди учащихся старших классов, организаторами которой выступили Центризбирком и РЦОИТ при ЦИК России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, главная цель интернет-олимпиады — заинтересовать и вовлечь в избирательный процесс как можно больше молодых людей.

Интернет-олимпиада проходила в два этапа - региональный и федеральный. В онлайн-режиме ребята выполняли тестовые задания, отвечали на тематические вопросы, писали эссе.

Псковскую область на финальном испытании представляли пять учащихся 10 и 11 классов Пскова - ученики средней общеобразовательной школы №1 имени Л. М. Поземского Руслан Закиров и Александр Мятыгин, МБОУ «Псковский технический лицей» Анастасия Торгуд, муниципального автономного общеобразовательного учреждение «Гуманитарный лицей» Ольга Понедельник, МБОУ «Псковский технический лицей» Анастасия Фандуберина. Им нужно было ответить на 30 тестовых вопросов и выполнить творческое задание.

Председатель регионального избиркома Михаил Иванов вручил старшеклассникам сертификаты за подписью главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой и отметил, что псковские участники интернет-олимпиады очень достойно себя показали и выглядели хорошо подготовленными к столь сложной олимпиаде.

Он напомнил, что конкуренция была очень высокой. Всероссийская интернет-олимпиада по вопросам избирательного права и избирательного процесса проходит ежегодно и в ней принимают участие старшеклассники со всех регионов России. По данным ЦИК России, в этой интернет-олимпиаде приняли участие 425 учащихся из 85 регионов России. По сравнению с прошлым годом число участников выросло более чем в два раза.

Учитывая высокий уровень подготовленность учащихся, Михаил Иванов также поблагодарил педагогов учебных заведений и вручил благодарственные письма Избиркома за плодотворное сотрудничество, активное участие и помощь участникам. Он выразил надежду, что на их примере, представители других учебных заведений в дальнейшем также примут участие в ежегодных интернет-олимпиадах ЦИК России.

Михаил Иванов также сообщил, что во время награждения победителей на заседании ЦИК РФ было высказано предложение, чтобы участники, которые стали победителями в интернет-олимпиаде, имели преференцию для поступления в высшие учебные заведения.

Ученик 11 класса Александр Мятыгин поделился, что участвовать в олимпиаде было интересно. «При подготовке пришлось поработать с очень большим количеством материала. Вопросы в тестовой части были достаточно сложные. Я для себя отметил, что требуется очень большая самоподготовка, потому что в школе не изучается в достаточном объеме материал по избирательному процессу», - рассказал он.

«Старшекласснику особенно понравилось творческое задание и, по его мнению, эта интернет- олимпиада займет достойное место среди олимпиад для школьников», - отметили в облизбиркоме.

По словам Ольги Понедельник, в первую очередь олимпиада была интересна тем, что с таким профилем она столкнулась впервые, хотя участвовала во многих олимпиадах. «Проблема выборов сейчас стоит очень остро, поэтому подобная олимпиада очень своевременна. Как оказалось, избирательное право охватывает обширный круг информации, так как я сейчас учусь в 11 классе и мне предстоит скоро сдавать ЕГЭ по обществознанию, интернет-олимпиада мне помогла расширить знания»,- заметила она и добавила, что олимпиада была направлена не только на заучивание каких- то положений, а заставляла подумать о плюсах и минусах действующей избирательной системы.

«Мы очень рады, что вас заинтересовали вопросы избирательного права и, участвуя в этой олимпиаде, вы почувствовали общественную значимость важного права гражданина избирать и быть избранными. Сегодняшнее подведение итогов - это закрепление нашего взаимодействия и сотрудничества с учебными заведениями для привлечения молодых людей к изучению избирательного процесса. Мы хотим, чтобы участников таких олимпиад с каждым годом становилось все больше и больше, ведь все это направлено на формирование у молодежи гражданской позиции, осмысление политических процессов которые происходят», - заявил секретарь избиркома Сергей Ковальчук.

Слова благодарности за личную встречу с участниками интернет-олимпиады и диалог «глаза в глаза» выразила начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. Она уверена, что это мотивирующий фактор, который позволит в дальнейшем включиться в эту работу, масштабировать этот процесс и вовлечь все школы в это мероприятие.

«Интернет- олимпиада была хороша тем, что кроме тестового задания там был творческий уровень, который позволил детям раскрыться, пояснить, привести свои аргументы», - заметила она. Начальник управления подчеркнула, что избирательный правовой ликбез необходим и учебные заведения всех уровней готовы к партнерству и взаимодействию.

Михаил Иванов в свою очередь заверил, что двери Избирательной комиссии Псковской области всегда открыты для молодых и неравнодушных.

Ребят также поздравили и пожелали им дальнейших успехов председатели ТИК Пскова Владимир Кротов и Псковского района Анна Садовникова.

В заключении участники встречи, по их просьбе, ознакомились с работой государственной автоматизированной системой РФ «Выборы» (ГАС «Выборы»).