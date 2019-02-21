Дебаты о престиже службы в армии прошли в Острове накануне Дня защитника Отечества

14:39, 22 февраля 2019, ПАИ

Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов в преддверии Дня защитника Отечества провёл дебаты с участием старшеклассников трёх школ Острова на тему «Престиж воинской службы: миф, обязанность или реальность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Мероприятие прошло в рамках проекта молодёжного парламента «Клуб дебатов «Истина». В качестве экспертов на дебаты были приглашены заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко, депутат регионального парламента Андрей Михайлов, глава Островского района Дмитрий Быстров, председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан, военный комиссар Острова, Островского, Палкинского и Пыталовского районов Сергей Гайшук, директор государственного бюджетного учреждения культуры Псковской области «Военно-исторический музей-заповедник» Пётр Гринчук и заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова.

Перед началом прений члены молодёжного парламента рассказали школьникам об исторических событиях, связанных с праздничной датой 23 февраля, а затем с приветственным словом к участникам дебатов обратились глава района Дмитрий Быстров и вице-спикер Виктор Остренко.

«Мне очень приятно, что в нашем районе живёт активная, думающая и неравнодушная молодёжь. У нас развито молодёжное движение, работает молодёжный совет при главе Островского района, - сказал глава муниципалитета, отметив актуальность темы, выбранной для обсуждения. - Каждое время рождает разное отношение к службе в армии, и у сегодняшних молодых людей тоже возникает вопрос: служить в армии или нет? Я думаю, сегодня всем очевидно, что наша страна должна быть обороноспособной, защищать свои интересы и иметь сильную армию».

«Сегодня вам на тестирование представляется недавно запущенный проект нашего молодёжного парламента – клуб дебатов «Истина», - рассказал островским школьникам Виктор Остренко. – Он призван научить молодых людей навыкам общественной дискуссии, диалога, самопрезентации, поиска аргументов для отстаивания своей точки зрения. Это важные качества для человека, который стремится стать лидером, заниматься общественно-политической деятельностью и менять нашу жизнь к лучшему». Парламентарий отметил, что с большим интересом выслушает мнение школьников об их отношении к армейской службе и пожелал всем командам быть убедительными в своей аргументации.

Согласно правилам дебатов участники из разных команд отстаивали противоположные точки зрения. Озвучив аргументы в защиту своей позиции, школьники отвечали на каверзные вопросы экспертов.

«Представьте на минуту, что стол вашей команды – это штаб армии России, и кто-то из вас министр обороны. С учётом тех позиций, которые вы отстаиваете в дискуссии, каким был бы ваш первый приказ?» - спросил у команд депутат Андрей Михайлов.

При подведении итогов оценивалась оригинальность ответов, убедительность аргументов, ораторское мастерство, командное взаимодействие. По оценке экспертов, все ребята были на высоте.

«Интересно и полезно», - по-военному чётко оценил проект «Клуб дебатов «Истина» и состоявшуюся игру военный комиссар Сергей Гайшук.

В заключение замглавы районной администрации Лариса Иванова поздравила всех с наступающим Днём защитника Отечества: «Этот праздник олицетворяет силу и мощь русского оружия, верность воинскому долгу и любовь к Отчизне – это те основные киты, на которых держится наша армия».