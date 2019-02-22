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Экономика

Ввоз сыра и колбасы на 200 тысяч пресекли пограничники в Невельском районе

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации сырной и колбасной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления. 

Случай произошел в районе населенного пункта Лобок. Пограничники остановили для проверки документов малотоннажный грузовой автомобиль марки «Газель» с государственными регистрационными знаками Тверской области. Транспортным средством управлял 36-летний гражданин России. В грузовом отсеке стражи границы обнаружили порядка 300 килограммов колбасных изделий и около 500 килограммов сырной продукции.

Ввиду отсутствия у водителя необходимых товарно-сопроводительных документов и сертификатов на перевозимый груз установить его происхождение, а также подтвердить качество и безопасность не удалось. Кроме того, товар перевозился с нарушением установленных правил транспортировки.

По предварительной оценке, суммарная стоимость выявленного груза составила порядка 200 тысяч рублей.

После проведения с водителем профилактической беседы разъяснительного характера его автомобиль вместе с товаром были переданы установленным порядком сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующего решения.

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