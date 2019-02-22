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Общество

Мокрый снег и до -14 градусов ожидается в Псковской области 23 февраля

23 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег, местами мокрый снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -9 до -14 градусов, днем - от 0 до -5.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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