Мокрый снег и до -14 градусов ожидается в Псковской области 23 февраля
23 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег, местами мокрый снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -9 до -14 градусов, днем - от 0 до -5.
Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.