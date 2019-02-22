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Общество

Вопросы перехода на цифровое вещание обсудили в администрации Псковской области

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, начальник Управления цифрового развития администрации Псковской области Денис Матвеев в пятницу, 22 февраля, приняли участие в совещании координационного штаба по подготовке к отключению аналогового вещания в Российской Федерации в регионах третьего этапа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Заседание, которое приходило в формате видеоконференции, провел министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

В ходе заседания представители тех субъектов РФ, которые вошли в третью очередь отключения аналогового вещания федеральных телеканалов, доложили о готовности своих регионов к переходу на цифровое вещание.

Кроме того, в рамках видеоконференции обсудили проводимую работу по поддержке малообеспеченных семей и оказании помощи в подключении нового цифрового оборудования.

Отметим, в Псковской области данному вопросу уделяется особое внимание. Так, в регионе ведется разъяснительная работа через органы соцзащиты, для помощи в настройке цифрового оборудования привлекаются волонтеры.

Напомним, аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 3 июня этого года. В настоящее время на территории региона реализуется «дорожная карта», которая позволит обеспечить безболезненный переход на новое качество вещания.

В Псковской области к переходу на «цифру» введены в эксплуатацию все предусмотренные проектом 27 объектов сети цифрового эфирного вещания. Почти 100% населения имеет сегодня возможность смотреть цифровое телевидение — им доступны 20 бесплатных каналов I и II мультиплексов.

Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители Псковской области могут задать по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02.

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