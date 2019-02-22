День защитника Отечества отмечается 23 февраля в России

09:06, 23 февраля 2019, ПАИ

23 февраля в России отмечается День воинской славы России — День защитника Отечества. Эта дата установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Б.Ельциным 13 марта 1995 года, пишет calend.ru.

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее, с 1946 года, 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором 23 февраля имеет следующее название: «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества».

Федеральный закон № 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», принятый 15 апреля 2006 года, установил, что «согласно внесенным изменениям день воинской славы России 23 февраля переименован в День защитника Отечества...». Он является официальным выходным днем.

Сегодня для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова.

В этот день поздравляют не только мужчин, а еще и женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих.

Отметим, что 1917 года традиционно днем Русской армии являлся праздник — День святого Георгия Победоносца, считающегося покровителем русских воинов.

Вместе с Россией сегодняшний праздник традиционно отмечают в Белоруссии и Кыргызстане.