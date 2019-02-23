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Общество

Власти Великих Лук: 23 февраля мы отдаем дань уважения традициям патриотизма и преданности Отечеству, мужеству и героизму

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Игорь Чевжик поздравили великолучан с Днём защитника Отечества. «23 февраля мы отдаем дань глубокого уважения традициям патриотизма и безграничной преданности Отечеству, мужеству и героизму наших воинов, во все времена самоотверженно защищавших родную землю от захватчиков, - сказано в поздравлении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Градоначальники подчеркнули, что в истории Великих Лук немало примеров воинской доблести и силы духа, проявленных жителями.

«Особую благодарность мы выражаем ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий в горячих точках, которые с честью выполнили свой долг перед Родиной. Со словами признательности мы обращаемся к каждому, кто стоял на страже мирной жизни и продолжает защищать национальные интересы России, воздаем должное тем, кто добросовестным трудом укрепляет могущество и величие родной страны», - отметили Николай Козловский и Игорь Чевжик.

Они выразили уверенность в том, что молодое поколение великолучан достойно продолжит ратные и трудовые традиции орденоносного города воинской славы - Великие Луки.

«В этот знаменательный день мы поздравляем всех, для кого честь, долг и верность Отчизне являются главными ценностями! Желаем дальнейших успехов в служении Отечеству и благородном труде на благо российского государства и нашей малой родины! Дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, счастья, добра и мирного неба над нашим Отечеством! Благополучия и процветания городу Великие Луки!», - сказано в поздравлении.

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