0
18:18
Дмитрий Старостин: Увеличение объёмов переработки ТКО – важный шаг и мы готовы участвовать в этой работе
18:13
Михаил Ведерников с сыном почтил память погибших в горячих точках военнослужащих
15:44
Валерий Лесников: Заданный президентом вектор - направление деятельности для всей России
13:48
Руководители Пскова: Защита Отечества - это священный долг русского народа, каждого патриота нашей земли
12:39
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества
12:04
Состоялся парад войск Псковского гарнизона
11:36
Игорь Соловьев: Если президент подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, значит что-то сдвинется с мертвой точки
Еще новости
Общество

Инспектор ГИБДД рассказала псковским студентам, как вести себя на дороге

В рамках сотрудничества УМВД России по городу Пскову и Псковского государственного университета полицейские и общественники встретились со студентами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вниманию студентов были представлены записи с видеорегистраторов, зафиксировавшие дорожно-транспортные происшествия, в том числе и  с участием пешеходов.

Инспектор по пропаганде  ОГИББДД  УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Юлия Федорова на наглядных примерах продемонстрировала собравшимся ситуации поведения родителей с колясками и маленькими детьми при пересечении проезжей части, как по пешеходному переходу, так и  вне  его. Большое внимание она уделила фактам вождения автомобилей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.  Речь шла и о применении ремней безопасности, светоотражающих элементов.

Юлия Фёдорова поздравила молодых людей с Днем защитника Отечества и пожелала в мирное время не забывать о своей безопасности, беречь жизнь и здоровье,  быть законопослушными участниками дорожного движения, чтобы исключить трагические последствия пренебрежения правилами дорожного движения.

Гостья из полиции пожелала молодым людям быть дисциплинированными на дороге, обеспечивая, тем самым, не только свою безопасность, но и безопасность всех участников дорожного движения. Педагоги и студенты поблагодарили инспектора по пропаганде  ОГИББДД   и представителей Общественного совета  при УМВД России по городу Пскову за содержательную беседу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Старостин: Увеличение объёмов переработки ТКО – важный шаг и мы готовы участвовать в этой работе
23 февраля 2019
Дмитрий Старостин: Увеличение объёмов переработки ТКО – важный шаг и мы готовы участвовать в этой работе
Михаил Ведерников с сыном почтил память погибших в горячих точках военнослужащих
23 февраля 2019
Михаил Ведерников с сыном почтил память погибших в горячих точках военнослужащих
Валерий Лесников: Заданный президентом вектор - направление деятельности для всей России
23 февраля 2019
Валерий Лесников: Заданный президентом вектор - направление деятельности для всей России 3
Руководители Пскова: Защита Отечества - это священный долг русского народа, каждого патриота нашей земли
23 февраля 2019
Руководители Пскова: Защита Отечества - это священный долг русского народа, каждого патриота нашей земли
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2019
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества
Состоялся парад войск Псковского гарнизона
23 февраля 2019
Состоялся парад войск Псковского гарнизона 1
Игорь Соловьев: Если президент подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, значит что-то сдвинется с мертвой точки
23 февраля 2019
Игорь Соловьев: Если президент подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, значит что-то сдвинется с мертвой точки 2
Александр Котов: 23 февраля – праздник воинской славы поколений
23 февраля 2019
Александр Котов: 23 февраля – праздник воинской славы поколений

Идет загрузка...