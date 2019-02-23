Инспектор ГИБДД рассказала псковским студентам, как вести себя на дороге

17:19, 23 февраля 2019, ПАИ

В рамках сотрудничества УМВД России по городу Пскову и Псковского государственного университета полицейские и общественники встретились со студентами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вниманию студентов были представлены записи с видеорегистраторов, зафиксировавшие дорожно-транспортные происшествия, в том числе и с участием пешеходов.

Инспектор по пропаганде ОГИББДД УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Юлия Федорова на наглядных примерах продемонстрировала собравшимся ситуации поведения родителей с колясками и маленькими детьми при пересечении проезжей части, как по пешеходному переходу, так и вне его. Большое внимание она уделила фактам вождения автомобилей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Речь шла и о применении ремней безопасности, светоотражающих элементов.

Юлия Фёдорова поздравила молодых людей с Днем защитника Отечества и пожелала в мирное время не забывать о своей безопасности, беречь жизнь и здоровье, быть законопослушными участниками дорожного движения, чтобы исключить трагические последствия пренебрежения правилами дорожного движения.

Гостья из полиции пожелала молодым людям быть дисциплинированными на дороге, обеспечивая, тем самым, не только свою безопасность, но и безопасность всех участников дорожного движения. Педагоги и студенты поблагодарили инспектора по пропаганде ОГИББДД и представителей Общественного совета при УМВД России по городу Пскову за содержательную беседу.