75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Порховский район

09:00, 24 февраля 2019, ПАИ

24 февраля Порховский район отмечает 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Торжественное мероприятие «Память в сердце жива» начнется на площади Красной Армии в Порхове в 12:00. В программе – марш военнослужащих Псковского гарнизона, выступление официальных лиц и почётных гостей, литературно-музыкальная композиция и акция «Свеча памяти».

Затем состоится возложение венков и цветов к памятнику Солдату-освободителю, закладка капсулы с посланием следующему поколению.

Запланированы показательные выступления военнослужащих Псковского гарнизона, выставка стрелкового оружия, средств связи и наблюдения. Будет работать интерактивная площадка с оружием 1940-х годов.