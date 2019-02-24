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Общество

Псков станет самым западным городом, в который отправится поезд с трофеями сирийских боевиков

23 февраля с Казанского вокзала стартовал поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» с трофейным оружием и техникой, изъятыми у сирийских боевиков. Псков станет самым западным городом, в который отправится состав, сообщают СМИ.

Акция «Сирийский перелом» проводится Министерством обороны России по решению президента Владимира Путина и приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Основной целью акции является масштабная демонстрация успехов вооруженных сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом.

Поезд с выставкой «Сирийский перелом» вернется в Москву на станцию Кубинка Московской железной дороги 27 апреля 2019 года. Ему предстоит преодолеть более 28,5 тысячи километров и сделать остановку еще на 58 станциях страны.

В составе эшелона 20 вагонов, на девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники – начиная от танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, и заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах состава организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химические оружия. В каждом городе, где остановится эшелон, все желающие смогут не только посмотреть на коллекцию трофейного оружия и техники, но и узнать историю их происхождения.

Все экскурсии проводят военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии. В поезде работает выставка работ военных художников и фотографов. На память о выставке в передвижном «Военторге» можно приобрести сувениры с логотипом акции - банку тушенки, футболку с патриотической символикой и проч.

На всех станциях остановки поезда будут проводиться масштабные мероприятия с участием руководства субъектов Российской Федерации, ветеранов, военнослужащих и членов их семей. Для них Министерство обороны РФ организовало концерты.

В составе эшелона будет передвигаться пункты отбора на службу по контраку.

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