До 4 лет лишения свободы грозит жителю Великих Лук за ДТП с пострадавшим

09:52, 25 февраля 2019, ПАИ

До 4 лет лишения свободы грозит жителю Великих Лук, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города, 27 мая 2018 года пьяный великолучанин за рулём автомобиля «Мазда-626» двигался по улице Гражданской в Великих Луках. Мужчина выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2121 под управлением водителя, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения автомашина ВАЗ-2121 выехала на обочину и перевернулась. Водитель автомобиля ВАЗ получил серьезные травмы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в особом порядке судебного производства.