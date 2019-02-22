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До 4 лет лишения свободы грозит жителю Великих Лук за ДТП с пострадавшим

До 4 лет лишения свободы грозит жителю Великих Лук, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города, 27 мая 2018 года пьяный великолучанин за рулём автомобиля «Мазда-626» двигался по улице Гражданской в Великих Луках. Мужчина выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2121 под управлением водителя, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения автомашина ВАЗ-2121 выехала на обочину и перевернулась. Водитель автомобиля ВАЗ получил серьезные травмы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в особом порядке судебного производства.

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