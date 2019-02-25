Руководитель PR-отдела в Пскове получает на 50 тысяч рублей меньше коллеги из Москвы

10:16, 25 февраля 2019, ПАИ

Руководитель PR-отдела в Пскове получает на 50 тысяч рублей меньше коллеги из Москвы. Как сообщили Псковскому агентству информации в сервисе Superjob, в Пскове зарплата такого специалиста в среднем составляет 75 тысяч рублей, в Москве - 125 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге такой специалист получает 109 000 рублей в месяц. У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Тверь – 84 тысячи рублей, Великий Новгород – 75 тысяч рублей, Смоленск – 75 тысяч рублей, Ленинградская область – 91 тысячу рублей в месяц.