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Общество

Руководитель PR-отдела в Пскове получает на 50 тысяч рублей меньше коллеги из Москвы

Руководитель PR-отдела в Пскове получает на 50 тысяч рублей меньше коллеги из Москвы. Как сообщили Псковскому агентству информации в сервисе Superjob, в Пскове зарплата такого специалиста в среднем составляет 75 тысяч рублей, в Москве - 125 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге такой специалист получает 109 000 рублей в месяц. У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Тверь – 84 тысячи рублей, Великий Новгород – 75 тысяч рублей, Смоленск – 75 тысяч рублей, Ленинградская область – 91 тысячу рублей в месяц.

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