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До двух лет тюрьмы грозит жительнице Красногородска, разрезавшей щёку собутыльнику

Прокуратура Красногородского района признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Красногордска, которая разрезала знакомому щёку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

15 января в одной из квартир мужчина и женщина распивали спиртные напитки. Около 6 утра между ними возникла ссора. Женщина взяла нож и ударила им обидчика по щеке.

Женщине грозит лишения свободы на срок до двух лет.

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