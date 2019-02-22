До двух лет тюрьмы грозит жительнице Красногородска, разрезавшей щёку собутыльнику

11:42, 25 февраля 2019, ПАИ

Прокуратура Красногородского района признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Красногордска, которая разрезала знакомому щёку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

15 января в одной из квартир мужчина и женщина распивали спиртные напитки. Около 6 утра между ними возникла ссора. Женщина взяла нож и ударила им обидчика по щеке.

Женщине грозит лишения свободы на срок до двух лет.