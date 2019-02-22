Угрожавший экс-супруге расправой житель Красногородского района может на два года отправиться в колонию

10:50, 25 февраля 2019, ПАИ

Житель из Красногородского района, угрожавший бывшей супруге расправой, может на два года отправиться в колонию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

27 декабря 2018 года житель Красногородского района, находясь в состоянии опьянения, кухонным ножом угрожал убийством бывшей жене. В этот день между бывшими супругами, которые проживают в одной квартире, произошла ссора.

Ранее мужчина также привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление и также в отношении бывшей супруги.