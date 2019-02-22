Повторно севшие за руль нетрезвыми водители задержаны в Великих Луках и Пыталовском районе

13:27, 25 февраля 2019, ПАИ

В Великих Луках и Пыталовском районе дорожная полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 22 февраля около 22:00 в Великих Луках у дома по улице Малышева полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21093. Выяснилось, что за рулем легковушки находился 53-летний житель Великолукского района, который был в нетрезвом состоянии.

А 23 февраля около 10:00 в Пыталовском районе по дороге у поселка Белорусский на иномарке «ДЭУ» ехал нетрезвый 31-летний местный житель. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.