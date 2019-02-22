За кражу телефона у подростка великолучанину грозит уголовная ответственность

12:54, 25 февраля 2019, ПАИ

В Великих Луках возбуждено уголовное дело в отношении безработного судимого 28-летнего местного жителя, который украл телефон у жителя Себежского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 15 января в одном из лечебных учреждений города подозреваемый попросил у 17-летнего молодого человека телефон, чтобы позвонить. Юноша передал мобильный, но обратно его так и не получил. Причиненный ущерб составил 12 тысяч рублей. Выяснилось, что великолучанин успел сбыть похищенный телефон.

Кроме того, 18 февраля с банковской карты 34-летней горожанки произошло несанкционированное списание более 9 тысяч рублей, хотя никаких операций с картой она не совершала. В настоящее время полицейские в рамках проверочных мероприятий разбираются с произошедшим. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.