Спиртное и продукты украл мужчина из магазина на проспекте Ленина в Великих Луках

14:18, 25 февраля 2019, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного и продуктов из торгового зала магазина на проспекте Ленина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Информация о том, что в охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил 24 февраля около 18:00. Прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на мужчину, который прошел мимо кассовой зоны, не расплатившись за товар. Сумма ущерба составила порядка 800 рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего похитителя. Он доставлен в отдел полиции. В отношении подозреваемого составлен протокол об административном правонарушении по статье 7.27. КоАП РФ (мелкое хищение). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, либо административный арест до 15 суток.