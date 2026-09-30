Развитие проекта «Навигаторы детства» обсудили муниципальные координаторы в Пушкинских Горах
Рабочая встреча представителей ресурсного центра Всероссийского проекта «Навигаторы детства» с муниципальными координаторами состоялась в Пушкинских Горах. Об этом ПАИ сообщили представители проекта.
Участники посетили музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Затем участники продолжили работу в продуктивной атмосфере на пасеке пчелиной усадьбы.
Встреча началась с выступления регионального координатора проекта «Навигаторы детства» Псковской области Юлии Колбасовой, которая обозначила основные принципа кодекса новой философии воспитания и раскрыла основные характеристики образов современного наставника.
Совместно со специалистом по методическому сопровождению Мариной Алексеевой муниципальные координаторы сформулировали цели и задачи на год в соответствии со своими направлениями деятельности.
В центре внимания были вопросы поддержки советников директоров по воспитанию, взаимодействия с родительским сообществом, внедрения принципов новой философии воспитания, а также повышения эффективности воспитательной работы в муниципальных округах.
Участники анализировали потребности своих территорий, определяли точки роста и формулировали практические шаги, которые помогут усилить воспитательную среду и сделать деятельность проекта «Навигаторы детства» ещё более результативной.
«Такие встречи позволяют обмениваться опытом, находить совместные решения и выстраивать единый подход к развитию воспитания, в центре которого интересы, возможности и будущее каждого ребёнка», – отметила Юлия Колбасова.
Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке Министерства просвещения России. Отметим, что государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку Всероссийскому проекту «Навигаторы детства».
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Развитие проекта «Навигаторы детства» обсудили муниципальные координаторы в Пушкинских Горах
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