Участники молодёжного форума в Пскове провели акцию в День воссоединения исторических регионов с Россией

20:34, 30 сентября 2026, ПАИ

Участники Международного молодёжного форума «Наследие поколений» провели патриотическую акцию в День воссоединения исторических регионов с Россией. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

В знак единства и неразрывной связи ребята выстроились в живую фигуру – цифру 89. Это символ всех регионов России от Калининграда до Камчатки.

«Молодёжь разных стран собралась вместе, чтобы заявить: у нас общие ценности, великое прошлое и уверенное будущее», – подчеркнул глава региона.

Отметим, форум проходит в Псковской области при поддержке Росмолодёжи в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети». В нём принимают участие ребята из России, Беларуси и Абхазии.