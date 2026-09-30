В Псковской области ветераны СВО нашли новые увлечения в музыке

20:19, 30 сентября 2026, ПАИ

Ветераны специальной военной операции находят новые увлечения в мирной жизни – от игры на варгане до обучения игре на гитаре. Музыка становится для них способом успокоить нервы, раскрыть творческие способности и найти новое дело. Об этом рассказали ветеран СВО Валерий Хруцкий и Артём Стозий на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 сентября.

«У меня есть варган, на котором я играю с 2017 года. Это успокаивает нервы. Единственная проблема была в том, что каждый раз, когда я возвращался с передовой, варган терялся, потому что никто не знал, что это музыкальный инструмент и что с ним можно делать. Сейчас появилась небольшая коллекция», – поделился Валерий Хруцкий.

Товарищи предложили ему провести мастер-классы по игре на варгане. Есть инструменты разных уровней, и он может показать другим людям, в том числе детям, как на них играть.

«Может, соберётся небольшой коллектив. Никогда до этого не думал о такой возможности, но вот возвращаюсь к гражданской жизни», – добавил Валерий Хруцкий.

Артём Стозий тоже пробует освоить музыкальный инструмент.

«Я пробую научиться играть на гитаре. Но пока я больше в спорте», – признался он.