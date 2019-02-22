Неадекватную посетительницу великолукского бара задержала Росгвардия

17:27, 25 февраля 2019, ПАИ

25 февраля в Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли конфликт в баре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Около 4:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования, получил сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из развлекательных заведений на улице Зверева. Стражи правопорядка прибыли на место происшествия. К ним обратились работники бара, которые пояснили, что одна изпосетительниц заведения после употребления алкогольных напитков устроила скандал, вела себя неадекватно и выражалась грубой нецензурной браню.

Росгвардецы задержали 24-летнюю гражданку и доставили ее в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.