Телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес работает в Псковской области

21:32, 25 февраля 2019, ПАИ

В соответствии с поручением председателя Следственного комитета Российской Федерации в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Прием сообщений, а также запись на личный прием к председателю СК России по вопросам, связанным с расследованием в СК России уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, осуществляется круглосуточно по номеру телефона 8(495)986-78-18. Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.

В Псковской области действует телефонная линия с номером: 8(960)229-71-09.