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Общество

В Пушкиногорском округе ведутся работы по сохранению братской могилы

В деревне Вече в Пушкиногорском муниципальном округе продолжаются работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – братской могилы воинов Советской армии, погибших в 1944 году. Об этом ПАИ сообщили в министерстве культурного наследия Псковской области.

Фото: министерство культурного наследия Псковской области

Инспекционный визит на объект провели сотрудники профильного министерства.

Рядом с памятником уже выполнен комплекс восстановительных работ, в том числе обустроено основание монумента из валунных камней, установлено новое металлическое ограждение, залито бетонное основание под мемориальные плиты, по периметру воинского захоронения смонтированы бордюры и уложена брусчатка.

Подрядная организация ремонтирует объект на основании разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с утверждённой проектной документацией. Заказчик – администрация Пушкиногорского муниципального округа.

Ранее сообщалось, что строительно-монтажные работы по переустройству напорной бытовой канализации завершаются недалеко от улицы Набережной в деревне Родина.

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