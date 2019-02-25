Нож и патрон изъяли у водителей псковские пограничники

09:01, 26 февраля 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации ножа и боеприпаса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Первый случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка, куда на выезд из России прибыл один водитель «Доджа». На вопрос сотрудника управления о том, имеются ли в транспортном средстве оружие, боеприпасы или иные запрещенные к перемещению через границу предметы, 43-летний россиянин ответил отрицательно. При этом в ходе осмотра его автомобиля между водительским и пассажирским сиденьями среди личных вещей специалисты обнаружили нож в кожаном чехле, общая длина которого составила 287 мм.

Другой инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки. На въездное направление прибыл легковой автомобиль марки «Крайслер». При осмотре транспортного средства в технологической полости обшивки салона возле заднего сиденья был обнаружен охотничий патрон калибром 12 мм.

В обоих случаях водители забыли должным образом подготовить свои транспортные средства к поездке через границу.

Нож и патрон переданы представителям компетентных органов для проведения соответствующих экспертиз, результаты которых станут основанием для принятия процессуальных решений.