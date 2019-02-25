0
22:59
62 единицы гражданского оружия изъяли сотрудники псковской Росгвардии
20:55
Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
19:38
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
18:09
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут
18:03
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
17:57
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
17:56
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог
Еще новости
Общество

Нож и патрон изъяли у водителей псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации ножа и боеприпаса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Первый случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка, куда на выезд из России прибыл один водитель «Доджа». На вопрос сотрудника управления о том, имеются ли в транспортном средстве оружие, боеприпасы или иные запрещенные к перемещению через границу предметы, 43-летний россиянин ответил отрицательно. При этом в ходе осмотра его автомобиля между водительским и пассажирским сиденьями среди личных вещей специалисты обнаружили нож в кожаном чехле, общая длина которого составила 287 мм.

Другой инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки. На въездное направление прибыл легковой автомобиль марки «Крайслер». При осмотре транспортного средства в технологической полости обшивки салона возле заднего сиденья был обнаружен охотничий патрон калибром 12 мм.

В обоих случаях водители забыли должным образом подготовить свои транспортные средства к поездке через границу.

Нож и патрон переданы представителям компетентных органов для проведения соответствующих экспертиз, результаты которых станут основанием для принятия процессуальных решений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

62 единицы гражданского оружия изъяли сотрудники псковской Росгвардии
25 февраля 2019
62 единицы гражданского оружия изъяли сотрудники псковской Росгвардии
Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
25 февраля 2019
Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
25 февраля 2019
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут
25 февраля 2019
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут 1
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
25 февраля 2019
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
25 февраля 2019
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области 1
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог
25 февраля 2019
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог 1
Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове
25 февраля 2019
Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове 2

Идет загрузка...