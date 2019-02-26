0
13:07
Начался ПАИ-live с активистами «Убитых дорог»
12:39
Митрополит Псковский и Порховский Тихон вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре
12:33
Названы автошколы Псковской области с самым низким процентом сдачи на права
11:56
Джейсон Стейтем стал самым востребованным актером у клиентов Tele2
11:30
Поезд с трофейным оружием сирийских боевиков приедет в Псковскую область в конце апреля
10:41
Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области
10:27
Активисты «Убитых дорог» станут гостями ПАИ-live в 13:00
Еще новости
Общество

Более 120 камер видеонаблюдения установили в Пскове к Ганзе

В Пскове в рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням на улицах города установили 121 камеру видеонаблюдения, в том числе в той части, которая входит в Рекреационно-туристский кластер «Псковский». Об этом сообщил начальник Управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области Валерий Хахалкин в ходе заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, которое проходит в администрации региона сегодня, 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Хахалкина, камеры еще не успели подключить к программно-аппаратному комплексу «Безопасный город», но сделать это планируется к Ганзе.

Он также рассказал, что в этом году на обслуживание существующих 80 камер заложены 1,3 млн рублей, а на введение в эксплуатацию новых необходимы дополнительные средства.

Также начальник Управления заявил о необходимости развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112». Он отметил, что сейчас запущена процедура по созданию системы 112 на территории всего региона: все вызовы из муниципалитетов сначала будут поступать в Псков, после чего информация автоматически будет передаваться в диспетчерские службы муниципального образования, откуда поступил вызов.

При этом Валерий Хахалкин подчеркнул, что сейчас в центре обработки вызовов наблюдается недостаток сотрудников. По его словам, финансирование данной системы производится на 50%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с активистами «Убитых дорог»
26 февраля 2019
Начался ПАИ-live с активистами «Убитых дорог»
Митрополит Псковский и Порховский Тихон вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре
26 февраля 2019
Митрополит Псковский и Порховский Тихон вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре 1
Названы автошколы Псковской области с самым низким процентом сдачи на права
26 февраля 2019
Названы автошколы Псковской области с самым низким процентом сдачи на права
Джейсон Стейтем стал самым востребованным актером у клиентов Tele2
26 февраля 2019
Джейсон Стейтем стал самым востребованным актером у клиентов Tele2
Поезд с трофейным оружием сирийских боевиков приедет в Псковскую область в конце апреля
26 февраля 2019
Поезд с трофейным оружием сирийских боевиков приедет в Псковскую область в конце апреля
Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области
26 февраля 2019
Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области
Активисты «Убитых дорог» станут гостями ПАИ-live в 13:00
26 февраля 2019
Активисты «Убитых дорог» станут гостями ПАИ-live в 13:00 2
Мониторинг состояния дорог и территорий, требующих ремонта и благоустройства, пройдёт в Пскове в марте
26 февраля 2019
Мониторинг состояния дорог и территорий, требующих ремонта и благоустройства, пройдёт в Пскове в марте

Идет загрузка...