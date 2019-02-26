Митрополит Псковский и Порховский Тихон вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре

12:39, 26 февраля 2019, ПАИ

К Общественному совету при комитете Государственной Думы по культуре присоединились митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Елену Ямпольскую.

«Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», - сказала она и перечислила тех, кто согласился присоединиться к членам Общественного совета на данный момент.

«Митрополит Псковский и Порховский, владыка Тихон (Шевкунов). Автор знаменитой книги «Несвятые святые», которую мне выпала честь редактировать. Ждали отца Тихона в нашем совете с первого дня, но для подобной деятельности требуется благословение патриарха», - сказала председатель комитета.

Другой кандидат - Евгений Водолазкин. «Выдающийся российский писатель, украшение отечественной словесности. Тонкий, глубокий, изумительно талантливый и поразительно скромный человек», - сказала Елена Ямпольская.

Также вошел в совет Сергей Шнуров, добавила она. «Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно. Особенно жанр «утром в инете, вечером в куплете», который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная», - отметила глава комитета.

Елена Ямпольская рассчитывает увидеть членов Общественного совета 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре.