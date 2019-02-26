Названы автошколы Псковской области с самым низким процентом сдачи на права

12:33, 26 февраля 2019, ПАИ

Самый низкий процент сдачи экзаменов на право вождения транспортным средством наблюдается в псковской Академии вождения, автошколе при Псковском колледже технологии и сервиса, а также в стругокрасненском отделении ДОСААФ. Об этом сегодня, 26 февраля, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Псковской области сообщил представитель ГИБДД региона Сергей Семенов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках доклада по вопросу «О контроле за качеством обучения кандидатов в водители и сдачи ими итоговых внутренних экзаменов в автошколах Псковской области» он рассказал, что подготовка водителей в регионе ведется в 39 организациях. 13 из них работают в Пскове. По данным ГИБДД, ежегодно в Псковской области происходит около 1 тысячи ДТП, в которых гибнут порядка 100 человек и получают травмы 1300. Около 5% ДТП происходят с участием молодых водителей. В 2018 году было зарегистрировано 47 ДТП с молодыми водителями, в которых погибли 4 человека, 75 получили ранения.

Сергей Семенов также отметил, что в 2018 году из 7 тысяч 763 кандидатов на получение водительских прав экзамен с первого раза сдали только 1300 человек. По его словам, в некоторых районах Псковской области наблюдается низкий уровень подготовки водителей, что, в частности, связано с низким уровнем материально-технической базы, отсутствием психологической подготовки, а также низкой посещаемостью слушателями занятий в автошколах и отсутствием контроля за этим.

По мнению представителей ГИБДД, нужен комплекс мероприятий по совершенствованию существующей модели подготовки водителей. В частности, сотрудники госавтоинспекции могли бы участвовать во внутренних экзаменах в автошколах, а также в занятиях, организовывать проведение семинаров с представителями автошкол.

Сергей Семенов отметил, что нужно обратиться к областному Собранию с просьбой ввести административную ответственность учебных заведений за низкие показатели сдачи экзаменов их выпускниками, а также отчислять учащихся за систематические пропуски занятий. Также он заявил о необходимости регулярной проверки сотрудниками ГАИ состояния материально-технической базы в автошколах.