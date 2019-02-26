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Экономика

Долги россиян перед банками превысили 14 трлн рублей

Объем задолженности россиян перед банками достиг 14,86 трлн рублей, половина из которых приходится на ипотечные кредиты, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Общероссийского народного фронта.

Больше всего займов оформлено в Калмыкии, Тыве, Чувашии, Иркутской области и Ханты-Мансийском автономном округе. В то же время отмечено снижение количества тех, кто не в состоянии погасить свои долги вовремя.

Больше всего просрочек по кредитам зафиксировано в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.

Эксперты считают, что задолженность граждан продолжит расти и, в первую очередь, за счет ипотеки, привлекающей клиентов низкими ставками. «Однако определяющим фактором станет экономическая обстановка в стране, которую сложно предугадать в нынешних условиях», - пишет газета.

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