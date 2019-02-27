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Общество

Более тысячи вакансий откроет в этом году Великолукский агропромышленный холдинг

Великолукский агропромышленный холдинг планирует до конца года создать более 1 тыс. вакансий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе холдинга, за 2017-2018 годы агрохолдинг трудоустроил 3 тыс. 166 человек, оба года становясь крупнейшим работодателем Северо-Западного федерального округа.

На базе предприятий холдинга организован учебный центр, в котором разработаны различные программы обучения, включающие семинары и практические занятия.

В холдинг входят Великолукский мясокомбинат, Великолукский свинокомплекс, ВСГЦ и Великолукский комбикормовый завод.

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