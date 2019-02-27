Более тысячи вакансий откроет в этом году Великолукский агропромышленный холдинг

09:36, 27 февраля 2019, ПАИ

Великолукский агропромышленный холдинг планирует до конца года создать более 1 тыс. вакансий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе холдинга, за 2017-2018 годы агрохолдинг трудоустроил 3 тыс. 166 человек, оба года становясь крупнейшим работодателем Северо-Западного федерального округа.

На базе предприятий холдинга организован учебный центр, в котором разработаны различные программы обучения, включающие семинары и практические занятия.

В холдинг входят Великолукский мясокомбинат, Великолукский свинокомплекс, ВСГЦ и Великолукский комбикормовый завод.