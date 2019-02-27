«Горячая линия» по защите прав предпринимателей работает в Следственном управлении Псковской области

10:51, 27 февраля 2019, ПАИ

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области создана специальная «горячая линия» по защите прав предпринимателей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, каждый гражданин, позвонив по номеру 8(960)2297109 имеет возможность сообщить известные ему сведения о неправомерных действиях в отношении представителей бизнес-сообщества.

Прием обращений на «горячую линию» осуществляет дежурный по следственному управлению в круглосуточном режиме.

Кроме того, в целях эффективного внутреннего контроля в следственном управлении действует «телефон доверия». По номеру 290-619 можно сообщить о неправомерных действиях сотрудников управления либо о коррупционных проявлениях.

Данные сведения передаются дежурным оператором напрямую руководителю следственного управления, который лично контролирует их проверку.

В региональном ведомстве также напоминают, что в следственном управлении по номеру 290-601 на постоянной основе функционирует телефон «прямой линии», оператор которого имеет техническую возможность соединить позвонившего с руководителем Следственного управления либо организовать его личный прием. Таким образом, жители региона могут оперативно донести до главного следователя области информацию о нарушении их прав и законных интересов.