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Общество

Проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» будут реализованы в Псковской области

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов поддержал проект постановления администрации Псковской области, который предусматривает внесение изменений региональную государственную программу «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 февраля.

Заместитель председателя областного Комитета по культуре Владимир Куприн рассказал, что вносимые изменения, в том числе, связаны с указом губернатора Михаила Ведерникова о наименованиях в органах исполнительной власти и органах аппарата администрации области.

Кроме того, поправки вносятся в связи с тем, что разработаны паспорт и региональная составляющая национального проекта «Культура» – региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Владимир Куприн пояснил, что общий бюджет мероприятий на реализацию нацпроекта в регионе составит более 390 млн рублей, из них порядка 220 млн рублей – это средства федерального бюджета, а 70 млн рублей – регионального. Он добавил, что на этот нацпроект возложены большие надежды.

Владимир Куприн проинформировал, что госпрограмма Псковской области предусматривает также  укрепление материально-технической базы учреждений культуры, организацию и проведение Ганзейских дней, кадровое обеспечение учреждений культуры, и ремонтные работы муниципальных учреждений культуры области.

Председатель бюджетного комитета Борис Полозов спросил, запланирована ли в программе реконструкция объектов культуры, которые расположены в здании памятников. В частности, он напомнил о библиотеке в Себеже, где течет крыша. Владимир Куприн пояснил, что частично на это предусмотрены средства. По его словам, для таких работ нужны согласования с Комитетом по охране памятников и это может сделать только владелец здания. Борис Полозов сказал, что владелец на это готов.

Депутат Юрий Сорокин поинтересовался о театре танцев «Русские узоры». Он пояснил, что 18-21 апреля в Ростове-на-Дону пройдут Дельфийские игры и для участия «Русских узоров» в этом мероприятии необходимо финансирование в размере 200 тысяч рублей, тем более, театр танцев в отборочном этапе Игр занял 3-е место.

Владимир Куприн отметил, что делегация готовится и, возможно, финансирование на этот коллектив тоже предусмотрено. Юрий Сорокин подчеркнул, что поддержать коллектив – дело чести.

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