0
09:34
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
14:46
ФОТОФАКТ: В Пскове на улице Калинина в дыру в асфальте провалился автомобиль
23:00
Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области
16:31
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
10:19
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
23:56
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика
12:35
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
Еще новости
Происшествия

Цветной металл украл мужчина с территории завода в Великих Луках

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже цветного металла с территории завода на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Информация о том, что на территории завода сработала кнопка тревожной сигнализации, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил 26 февраля около 11:00. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего похитителя. Выяснилось, что он является бывшим работником завода.

Металл был изъят, а задержанный передан сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка, устанавливаются сумма ущерба и иные обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
27 февраля 2019
Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
ФОТОФАКТ: В Пскове на улице Калинина в дыру в асфальте провалился автомобиль
26 февраля 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове на улице Калинина в дыру в асфальте провалился автомобиль 8
Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области
22 февраля 2019
Уголовное дело по факту присвоения денег возбуждено в отношении главного госинспектора труда в Псковской области 6
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий
18 февраля 2019
Глава Новоржевского района предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий 3
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
18 февраля 2019
Подпольная лаборатория по производству наркотиков ликвидирована в Псковской области
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика
17 февраля 2019
В следовавшем из Пскова в Петербург автобусе пьяный мужчина зарезал попутчика 5
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве
12 февраля 2019
Автомобиль Олега Брячака арестовали по делу о мошенничестве 10
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области
07 февраля 2019
Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области 1

Идет загрузка...