Цветной металл украл мужчина с территории завода в Великих Луках

12:37, 27 февраля 2019, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже цветного металла с территории завода на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Информация о том, что на территории завода сработала кнопка тревожной сигнализации, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил 26 февраля около 11:00. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего похитителя. Выяснилось, что он является бывшим работником завода.

Металл был изъят, а задержанный передан сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка, устанавливаются сумма ущерба и иные обстоятельства произошедшего.