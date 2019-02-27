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Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове, Себеже и Печорах

В Пскове, Себеже и Печорах дорожная полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, утром 26 февраля в Себеже по улице Первомайской на автомашине ВАЗ-2106 ехал 29-летний горожанин, который был в нетрезвом виде.

Вечером 25 февраля в Пскове на улице Петровской полицейские остановили «Фольксваген». Оказалось, что иномаркой управлял пьяный 27-летний местный житель.

А вечером 22 февраля в Печорах на улице Псковской стражи порядка задержали 59-летнего местного жителя, который в пьяном виде управлял автомобилем ВАЗ-2104. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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